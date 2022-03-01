На Конотопщині провели в останню путь загиблого воїна

Сьогодні провели в останню путь ОЛЕГА СЕРГІЙОВИЧА СНІЖКА, воїна 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.
Прощання відбулося у його рідному селі Присеймів'я Попівської сільської ради, де люди утворили "живий коридор", щоб віддати шану і повагу мужньому захиснику.
Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рану у душі.
ОЛЕГ СНІЖКО - НАШ ГЕРОЙ І ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО ВІЧНА!
Дякуємо захисникам, які сьогодні прискорюють нашу перемогу та бережуть наш з вами спокій!
Слава Україні! Героям Слава!