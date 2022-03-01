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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Конотопщині провели в останню путь загиблого воїна

Про це повідомляється на сторінці Попівської сільради у фейсбуці.

Сьогодні провели в останню путь ОЛЕГА СЕРГІЙОВИЧА СНІЖКА, воїна 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.

Прощання відбулося у його рідному селі Присеймів'я Попівської сільської ради, де люди утворили "живий коридор", щоб віддати шану і повагу мужньому захиснику.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рану у душі.

ОЛЕГ СНІЖКО - НАШ ГЕРОЙ І ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО ВІЧНА!

Дякуємо захисникам, які сьогодні прискорюють нашу перемогу та бережуть наш з вами спокій! 

Слава Україні! Героям Слава!

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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