На Конотопщині провели в останню путь загиблого воїна Про це повідомляється на сторінці Попівської сільради у фейсбуці.

Сьогодні провели в останню путь ОЛЕГА СЕРГІЙОВИЧА СНІЖКА, воїна 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.

Прощання відбулося у його рідному селі Присеймів'я Попівської сільської ради, де люди утворили "живий коридор", щоб віддати шану і повагу мужньому захиснику.

Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рану у душі.

ОЛЕГ СНІЖКО - НАШ ГЕРОЙ І ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО ВІЧНА!

Дякуємо захисникам, які сьогодні прискорюють нашу перемогу та бережуть наш з вами спокій!

Слава Україні! Героям Слава!