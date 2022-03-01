Куди звернутися в Сумах якщо є потреба в гуманітарній допомозі Департамент соціального захисту населення організував роботу call-центру, на телефони якого мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися щодо потреби в гуманітарній допомозі та отримати інформацію щодо можливості її одержання.

До call-центру можуть звертатися:

- одинокі та одинокопроживаючі особи похилого віку;

- малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення;

- багатодітні сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення;

- сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з особами з інвалідністю з дитинства;

- внутрішньо переміщені особи;

- опікуни, під опікою яких перебувають недієздатні повнолітні особи.

Телефони департаменту соціального захисту населення:

050-407-83-84

050-407-81-99

050-407-80-02

050-407-81-27

Дзвінки приймаються щодня з 9:00 до 14:00, крім вихідних днів.

З початку запровадження роботи call-центру прийнято понад тисячу дзвінків від громадян щодо потреби в гуманітарній допомозі.

За сприяння Ірини Панченко та Гуманітарного штабу при Сумській обласній військовій адміністрації 489 мешканців Сумської міської тергромади громади, а це і люди похилого віку, і сумчани з інвалідністю, і мами з діточками, отримали продуктові набори.