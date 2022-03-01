Куди звернутися в Сумах якщо є потреба в гуманітарній допомозі

До call-центру можуть звертатися:
- одинокі та одинокопроживаючі особи похилого віку;
- малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення;
- багатодітні сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення;
- сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з особами з інвалідністю з дитинства;
- внутрішньо переміщені особи;
- опікуни, під опікою яких перебувають недієздатні повнолітні особи.
Телефони департаменту соціального захисту населення:
050-407-83-84
050-407-81-99
050-407-80-02
050-407-81-27
Дзвінки приймаються щодня з 9:00 до 14:00, крім вихідних днів.
З початку запровадження роботи call-центру прийнято понад тисячу дзвінків від громадян щодо потреби в гуманітарній допомозі.
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