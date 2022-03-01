Мешканці Нижньої Сироватки затримали крадія У Сумському районі поліцейські завдяки небайдужим громадянам затримали крадія.

До дільничних офіцерів поліції відділення поліції #4 (м. Суми) звернулися мешканці села Нижня Сироватка та повідомили про те, що вони спіймали "на гарячому" крадія у дворі приватного будинку.

По прибуттю, співробітники поліції встановили, що зловмисник, розбивши вікно, потрапив всередину чужого будинку. Звідти вкрав товари для домашнього вжитку. Сусіди потерпілих почули шум і зловили крадія "на гарячому".

Слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка". Слідство триває.