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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Краснопільщині ліквідувано загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

27 березня о 18:45, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Кутузова в смт Краснопілля.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим з – під покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 6 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на весь житловий будинок та господарчу споруду розташовану поруч.
О 19:04 загоряння локалізували, а о 19:35 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Общество Пожежа
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