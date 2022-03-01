Безробітні Сумщини отримують допомогу майже без затримок У період воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого нинішнього року, Сумська обласна служба зайнятості продовжує здійснювати виплату допомоги по безробіттю.

Російська агресія та окупація окремих районів ускладнили діяльність деяких центрів зайнятості, але докладаються максимальні зусилля для того, аби підтримати наших клієнтів у цих складних умовах.

Фінансування II та частково III декади лютого 2022 року завершилося в усіх районах.

Служба продовжує працювати над виплатою допомоги за III декаду лютого в повному обсязі, як і над спрощенням процедури реєстрації в службі зайнятості.

В.Підлісний, директор Сумської обласної служби зайнятості, висловив впевненість, що відновлення економічної активності там, де це можливо, забезпечить систему соціального страхування на випадок безробіття необхідними коштами.