Безробітні Сумщини отримують допомогу майже без затримок

Російська агресія та окупація окремих районів ускладнили діяльність деяких центрів зайнятості, але докладаються максимальні зусилля для того, аби підтримати наших клієнтів у цих складних умовах.
Фінансування II та частково III декади лютого 2022 року завершилося в усіх районах.
Служба продовжує працювати над виплатою допомоги за III декаду лютого в повному обсязі, як і над спрощенням процедури реєстрації в службі зайнятості.
В.Підлісний, директор Сумської обласної служби зайнятості, висловив впевненість, що відновлення економічної активності там, де це можливо, забезпечить систему соціального страхування на випадок безробіття необхідними коштами.