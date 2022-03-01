У Роменському районі поліцейські вилучили більше 600 пляшок горілчаних виробів

А саме 32 ящики горілки по 20 пляшок у кожному.
Наразі транспортний засіб тимчасово затримано, спиртні напої вилучено, за даним фактом проводиться перевірка з метою встановлення каналів постачання.
Правоохоронці ж нагадують громадянам, що торгівля будь-якими алкогольними напоями наразі категорично заборонена . Адже, згідно чинного законодавства на території України було введено воєнний стан, а в деяких регіонів нашої країни оголошено так званий “сухий закон”. Тож, поліцейські закликають громадян не порушувати чинне законодавство.