У Роменському районі поліцейські вилучили більше 600 пляшок горілчаних виробів Так, під час несення служби на спеціально створеному контрольно-пропускному пункті, що на Липоводолинщині, співробітники поліції спільно з працівниками територіальної оборони зупинили для перевірки автомобіль, в салоні якого виявили чималу кількість алкогольних виробів.

А саме 32 ящики горілки по 20 пляшок у кожному. Наразі транспортний засіб тимчасово затримано, спиртні напої вилучено, за даним фактом проводиться перевірка з метою встановлення каналів постачання. Правоохоронці ж нагадують громадянам, що торгівля будь-якими алкогольними напоями наразі категорично заборонена . Адже, згідно чинного законодавства на території України було введено воєнний стан, а в деяких регіонів нашої країни оголошено так званий “сухий закон”. Тож, поліцейські закликають громадян не порушувати чинне законодавство.