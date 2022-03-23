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Сергей Скакун
Сергей Скакун
23.03.2022 19:58609

На Шосткинщині рятувальники приборкували загоряння сухої рослинності

22 березня о 13:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу с. Богданка, Шосткинського району.

На гасіння прибуло відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини із райцентру. Як було встановлено, вогонь охопив залишки сухої рослинності. О 14:52 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 4 га. А о 15:01 загоряння остаточно приборкали.  
А спричинила пожежу необережність з вогнем невстановленої особи. У мирний час, з потеплінням, ця банальна причина набувала поширення по всій області. Такі загоряння призводили до масштабних пожеж, які загрожували як довкіллю, спорудам, житловим будинкам та об’єктам інфраструктури, так і життю громадян. 
У даний важкий період відкритої війни проти нашої країни, рятувальникам доводиться постійно ліквідовувати наслідки обстрілів ворожих окупаційних військ – приборкувати нищівні пожежі, розбирати завали будівель, з надією на порятунок вцілілих людей. А тепер, ще й знову відволікатися на гасіння загорянь в природних екосистемах, які спричиняє чиясь безвідповідальна поведінка. 
Рятувальники попереджають: будьте обережними з вогнем та не випалюйте суху траву і сміття. Якщо не знаєте, куди себе подіти, краще допомагайте волонтерам і збираєте гуманітарну допомогу для солдатів. Аніж додавати роботи вогнеборцям та наражати їх на небезпеку, оскільки під час оголошення сигналів повітряної тривоги або тривоги обстрілів, рятувальники, які будуть ще знаходитися на ліквідації пожеж на відкритих територіях та не зможуть вчасно евакуюватися в укриття! Не допомагайте ворогові! Разом до перемоги!
 
Головне управління ДСНС України у Сумській області
 
Общество
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