Сумиобленерго попереджає про можливі коливання напруги

АТ "Сумиобленерго" повідомляє.

Шановні споживачі електроенергії!

Постійні обстріли російських окупантів щоразу завдають серйозної шкоди електрообладнанню. Як наслідок - суттєво знижується його надійність, і споживачі електроенергії можуть спостерігати коливання напруги (зниження або підвищення) в електромережах.

Аби вирівняти такі коливання, енергетики зазвичай використовували автоматичне регулювання напруги на підстанціях. Проте, нині збалансувати напругу неможливо.

Зауважимо!

Нормально допустимі значення відхилення рівня напруги становлять ±5% від номінальної напруги електромережі, тобто від 209 до 231 В. Гранично допустимі – ±10%, тобто від 198 до 242 В.

Убезпечити від коливань напруги можуть: реле контролю напруги; стабілізатор напруги; джерело безперебійного живлення.

У випадку виникнення проблем з перепадами напруги, просимо вас звертатися до кол-центру АТ "Сумиобленерго": 0 (800) 300-247, (0542) 659-659. Його оператори нададуть вам детальні роз'яснення та алгоритм подальшого вирішення проблеми.