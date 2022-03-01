У Охтирці рятувальники ліквідували загоряння легкового автомобіля

На момент прибуття рятувальників, вогонь охопив автомобіль по всій площі, а також перекинувся на поруч розташованій дерев’яний паркан. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану господарчу споруду.
О 10:52 вдалося локалізувати загоряння, а о 11:05, витративши на гасіння 2,5 т води, пожежу повністю ліквідували.
За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі автомобіля.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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