У Охтирці рятувальники ліквідували загоряння легкового автомобіля 19 березня о 10:44 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про загоряння легкового автомобіля Ford «Sierra» по вул. Лугова у м. Охтирка. На гасіння направили черговий караул 22-ї пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття рятувальників, вогонь охопив автомобіль по всій площі, а також перекинувся на поруч розташованій дерев’яний паркан. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану господарчу споруду. О 10:52 вдалося локалізувати загоряння, а о 11:05, витративши на гасіння 2,5 т води, пожежу повністю ліквідували. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі автомобіля. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області