У Сумах відзавтра планують поновити освітній процес Із понеділка, 21 березня, заклади освіти Сумської міської тергромади почнуть поступово відновлювати освітній процес.

Він проходитиме з використанням технологій дистанційного навчання.

"Спочатку це мають бути години спілкування з дітьми. Загалом же відновлюючи освітній процес ми прагнемо відволікти дітей від війни, заспокоїти їх і зняти стрес, стабілізувати їхній психоемоційний стан. Керівники знають що робити, методику роботи опрацьовано. Спілкування відбуватиметься винятково за можливості. Дякую освітянам, що готові працювати в таких складних умовах", - зазначила начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО.

Напередодні Центр професійного розвитку педагогічних працівників провів вебінар «Як організувати освітній процес під час війни», учасниками якого стало понад 300 педагогів Сумської міської тергромади.

Під час вебінару звернули увагу на особливості освітньої діяльності в умовах, що склалися, надали психологічні поради щодо роботи з учнями тощо