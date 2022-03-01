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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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У Ромнах рятувальники запобігли загорянню двох житлових будинків

19 березня о 15:06 до Служби порятунку «101» надійшла інформації про пожежу житлового будинку, що не експлуатується по вул. Олега Костюка у м. Ромни. На гасіння направили черговий караул 19-ї пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття рятувальників, вогнем було охоплено підлогу на площі до 4 кв. м, стіни на площі до 2 кв. м, перекриття на площі до 1 кв. м, ліжко та речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю, а також поряд розташовані два сусідських житлових будинки. Через сильне задимлення, вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. 

О 15:29 вдалося локалізувати загоряння, а о 15:44 пожежу повністю ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Пожежа
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