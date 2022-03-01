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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:49321

Зоомагазини та промислові, сервіси, заклади та інше - що працює сьогодні у Сумах

Інформація, актуальна на 20 березня.

Сьогодні, 20 березня, у місті Суми працюють магазини та заклади:

▪️Ветклініка «ВетДопомога» з 08:00 до 16:00 т.+38(099)2847482

      - Г. Кондратьєва, 125

      - Харківська 9/1

▪️Ветклініка Хелс на пр-т Лушпи 54/1 з 9:00 до 15:00

 (+38050 300 6939)

▪️Ветклініка «Лапки+Хвостик» на провулок Іллінський, 2 з 10:00 до 14:00 (0667856848)

▪️Ветклініка "Ветсервіс" на вул. Першотравнева, 12А (+380972562857)

▪️Ветклініка Хелсік на пр-т Шевченко, 2 працює з  9:00 до 15:00 (+38095 125 2155)

▪️Ветклініка "10 Друзів", вул. СКД, 25А з 09:00 до 16:00 (+380669538080)

▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу) з 10:00 до 12:00

▪️ Ветаптека, зоомагазин «ВетДопомога» на вул. 1ша Набережна річки Стрілки, 22 ТРЦ "Міолан" з 08:00 до 16:00

+38(050)9749752

▪️Зоомагазин на вул. Заливній, 5/1, біля Здибанки , працює з 09:00 до 12:00

▪️Зоомагазин на пр-т Шевченко, 19 працює з 11:00 до 13:00

▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу) з 11:30 до 12:30

▪️Зоомагазин «9 життів»

      - ТЦ «Планета» вул. Героїв Крут, 60 з 10:00 до 14:00

      - ТЦ «Атлас» на вул. Петропавлівська, 73 з 11:00 до 14:00

▪️Зоомагазин «4 лапи» з 09:00 до 12:00

      - вул. Героев Крут (Новобудова біля Сам маркету)

      - вул. Металургів, 7

      - вул. Марко Вовчка, 1

▪️Зоомагазин «Питомець» на пр-т Шевченка, 14 з 11:30 до 12:30.

▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті

 (https://offices.ukrposhta.ua/?3=)▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого.

▪️Магазин "Unova" з 10:00 до 14:00:

     - проспект Шевченка, 21

     - вул. Шевченка, 2

     побутова хімія, доглядна косметика, все для манікюру/педикюру/зачіски

▪️Мережа магазинів «Ева» з 10:00 до 14:00

      - вул. Кооперативна, 1

      - вул. Горького, 41а

      - пр-т Шевченка, 24

      - Покровська площа, 5

▪️Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00 (крім вул. Інтернаціоналістів, 41б та СКД, 22)

▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00

▪️Мережа магазинів Himiya

      - вул. Засумська, 14 з 10:00 до 14:00

      - вул. Героїв Крут, 60в з 10:00 до 14:00

      - вул. Ковпака, 59/5 з 10:00 до 14:00

      - вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00

      - вул. Миру, 30 з 10:30 до 14:00

      - вул. Лисенко, 10 з 11:00 до 14:00

      - вул. Кооперативна, 7/19 з 10:00 до 13:00

      - пр-т Курськиц, 111 з 10:00 до 14:00

      - вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30

      - вул. Сірка, 7 з 10:00 до 13:00

▪️Магазини «Аврора» працюють з 09:00 до 15:00 — всі, крім пр-т Лушпи,10/1, вул. Інтернаціоналістів, 21 та вул. Миру, 30 (можна зняти готівку на касі)

▪️ «Файно&Охайно» вул. Прокоф'єва, 14/2 з 09:00 до 14:00.

▪️Оптика 1.0. за адресою: вул. Козацький Вал, 2 з 10:00 до 14:00

▪️Оптика за адресою: вул. Горького, 2 з 10:00 до 12:00

▪️Оптика на вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00

▪️Оптика «Медтехніка» вул. Троїцька, 11 з 10:00 до 13:00

▪️Оптика «Нова оптика» за адресою: проспект Лушпи, 22 з 10:00 до 13:00.

▪️СЦ та магазин "Добрий майстер" по вул. 1-ша Набережна р. стрілки, 8 (2-й поверх) з 9:00 до 13:00

Ремонт телефонів/планшетів/ноутбуків, продаж зарядок, кабелів та батарейок.

0668117882

▪️Магазин "Профтел" на вул. Ілліньска, 23 з 10:00 до 14:00

Ноутбуки, телефони, стартові пакети, зарядки, побутова техніка та ремонт мобільних.

▪️СЦ "АРТсервіс" на вул. Соборна, 36 (офіс 20) з 11:00 до 16:00.

Ремонт телефонів, ноутбуків, планшетів та ін. техніки

095-477-37-57

▪️СЦ "Проксіма сервіс" на вул. Прокоф'єва, 48 пн-сб з 10:00 до 15:00.

Ремонт ноутбуків та продаж запчастин для комп'ютерної техніки.

▪️Комп'ютерний майстер працює з 12:00 до 16:00 (+38050 834 0042)

▪️Ремонт телефонів за адресою вул. Набережна р. Стрілки, 10Б з 10:00 до 15:00

(+380500097002, +380973402636)

▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3

+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00

▪️Магазин та сервісний центр «Tirex» вул. Пушкина, 55 з 9:00 до 14:00 (+38050 630 8333)

▪️IT-сервіс на вул. Привокзальній, 25/2 з 10:00 до 15:00 (+38050 946 4775)

▪️Комп'ютерний магазин «MASTER» вул. Козацький Вал, 1 працює з 10:00 до 13:00 (+38095 769 5858)

▪️Магазин М» до 14:00

     - вул. Харківська, 4 (біля «Сафарі»)

     - вул. Курська, 81А

     - вул. Іллінська, 12

     - вул. Харківська, 107 (0674145745)

▪️"Lifecell" на Кооперативній, 1 (універмаг Київ) з 10:00 до 14:00.

Телефони, стартові пакети, моб. аксесуари

▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3

+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00

▪️Магазин «Тепло.23» (магазин обладнання для опалення, водопостачання та водоочищення) вул. Харківська, 107/1 з 10:00 до 14:00 (+38067 543 3491).

▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2  з 10:00 до 14:00

▪️Магазин «Семичі» по вул. Набережна р. Стрілки, 46 з 9:00 до 14:00

▪️Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00

▪️Магазин ТКЦ «Зелений світ» по вул. Засумська, 14 ( ринок) з 9:00 до 13:00.

▪️ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 14:30

▪️«Дверi та Вiкна» вул. Горького, 6  з 09:00 до 13:00 (0502476533)

▪️СТГ на вул. Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т. Курський, 18А з 10:00 до 13:00.

▪️СТО та шиномонтаж «ТвоєАвто» пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00 (+38050 4055 501)

▪️СТО «Автоквартал» пров. Громадяньський, 1 з 10:00 до 16:00 (+38050 405 7275)

▪️СТО "ProSTO" на вул. Білопільска, 21 (навпроти ANP) з 9:00 до останнього клієнта (+380501700329)

▪️СТО "Авто Мастер" вул.Чернігівська, 10 з 10:00 до 16:00

За записом, 0665523531 Богдан

▪️СТО та шиномонтаж на вул. Ковпака 59/2

050 94 83 962

▪️Автомийка «АвтоБаня» вул. Білопільський шлях, 17 працює до 17:00

▪️Автомагазин «Кедр» вул. І. Сірка, 19/2 з 12:00 до 14:00 (099 726 3567)

▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул.Чернігівська, 11 (067 540 4011)

▪️Веломайстерня та веломагазин «ВелоТрек» вул. Троїцька, 51 з 10:14 (050 407 0221)

▪️Магазин «Zipper», вул. Харьківська, 5 з 10:00 до 13:00

▪️Магазин "Скринька рукоділля" вул. СКД, 50, з 11:00 до 13:00

▪️Дитячий магазин «Острів скарбів» 050 363 3775

      - на вул. Набережна р. Стрілка з 10:00 до 14:00

      - вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00

▪️Ательє "Khotin's Family" на пр-ті М. Лушпи 42/1, ТЦ "Sumy Plaza" 2 поверх, з 10:00 до 14:00

(0502947524).

Экономика
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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