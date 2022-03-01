Зоомагазини та промислові, сервіси, заклади та інше - що працює сьогодні у Сумах

Сьогодні, 20 березня, у місті Суми працюють магазини та заклади:
▪️Ветклініка «ВетДопомога» з 08:00 до 16:00 т.+38(099)2847482
- Г. Кондратьєва, 125
- Харківська 9/1
▪️Ветклініка Хелс на пр-т Лушпи 54/1 з 9:00 до 15:00
(+38050 300 6939)
▪️Ветклініка «Лапки+Хвостик» на провулок Іллінський, 2 з 10:00 до 14:00 (0667856848)
▪️Ветклініка "Ветсервіс" на вул. Першотравнева, 12А (+380972562857)
▪️Ветклініка Хелсік на пр-т Шевченко, 2 працює з 9:00 до 15:00 (+38095 125 2155)
▪️Ветклініка "10 Друзів", вул. СКД, 25А з 09:00 до 16:00 (+380669538080)
▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу) з 10:00 до 12:00
▪️ Ветаптека, зоомагазин «ВетДопомога» на вул. 1ша Набережна річки Стрілки, 22 ТРЦ "Міолан" з 08:00 до 16:00
+38(050)9749752
▪️Зоомагазин на вул. Заливній, 5/1, біля Здибанки , працює з 09:00 до 12:00
▪️Зоомагазин на пр-т Шевченко, 19 працює з 11:00 до 13:00
▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу) з 11:30 до 12:30
▪️Зоомагазин «9 життів»
- ТЦ «Планета» вул. Героїв Крут, 60 з 10:00 до 14:00
- ТЦ «Атлас» на вул. Петропавлівська, 73 з 11:00 до 14:00
▪️Зоомагазин «4 лапи» з 09:00 до 12:00
- вул. Героев Крут (Новобудова біля Сам маркету)
- вул. Металургів, 7
- вул. Марко Вовчка, 1
▪️Зоомагазин «Питомець» на пр-т Шевченка, 14 з 11:30 до 12:30.
▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті
(https://offices.ukrposhta.ua/?3=)▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого.
▪️Магазин "Unova" з 10:00 до 14:00:
- проспект Шевченка, 21
- вул. Шевченка, 2
побутова хімія, доглядна косметика, все для манікюру/педикюру/зачіски
▪️Мережа магазинів «Ева» з 10:00 до 14:00
- вул. Кооперативна, 1
- вул. Горького, 41а
- пр-т Шевченка, 24
- Покровська площа, 5
▪️Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00 (крім вул. Інтернаціоналістів, 41б та СКД, 22)
▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00
▪️Мережа магазинів Himiya
- вул. Засумська, 14 з 10:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60в з 10:00 до 14:00
- вул. Ковпака, 59/5 з 10:00 до 14:00
- вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00
- вул. Миру, 30 з 10:30 до 14:00
- вул. Лисенко, 10 з 11:00 до 14:00
- вул. Кооперативна, 7/19 з 10:00 до 13:00
- пр-т Курськиц, 111 з 10:00 до 14:00
- вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30
- вул. Сірка, 7 з 10:00 до 13:00
▪️Магазини «Аврора» працюють з 09:00 до 15:00 — всі, крім пр-т Лушпи,10/1, вул. Інтернаціоналістів, 21 та вул. Миру, 30 (можна зняти готівку на касі)
▪️ «Файно&Охайно» вул. Прокоф'єва, 14/2 з 09:00 до 14:00.
▪️Оптика 1.0. за адресою: вул. Козацький Вал, 2 з 10:00 до 14:00
▪️Оптика за адресою: вул. Горького, 2 з 10:00 до 12:00
▪️Оптика на вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00
▪️Оптика «Медтехніка» вул. Троїцька, 11 з 10:00 до 13:00
▪️Оптика «Нова оптика» за адресою: проспект Лушпи, 22 з 10:00 до 13:00.
▪️СЦ та магазин "Добрий майстер" по вул. 1-ша Набережна р. стрілки, 8 (2-й поверх) з 9:00 до 13:00
Ремонт телефонів/планшетів/ноутбуків, продаж зарядок, кабелів та батарейок.
0668117882
▪️Магазин "Профтел" на вул. Ілліньска, 23 з 10:00 до 14:00
Ноутбуки, телефони, стартові пакети, зарядки, побутова техніка та ремонт мобільних.
▪️СЦ "АРТсервіс" на вул. Соборна, 36 (офіс 20) з 11:00 до 16:00.
Ремонт телефонів, ноутбуків, планшетів та ін. техніки
095-477-37-57
▪️СЦ "Проксіма сервіс" на вул. Прокоф'єва, 48 пн-сб з 10:00 до 15:00.
Ремонт ноутбуків та продаж запчастин для комп'ютерної техніки.
▪️Комп'ютерний майстер працює з 12:00 до 16:00 (+38050 834 0042)
▪️Ремонт телефонів за адресою вул. Набережна р. Стрілки, 10Б з 10:00 до 15:00
(+380500097002, +380973402636)
▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3
+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00
▪️Магазин та сервісний центр «Tirex» вул. Пушкина, 55 з 9:00 до 14:00 (+38050 630 8333)
▪️IT-сервіс на вул. Привокзальній, 25/2 з 10:00 до 15:00 (+38050 946 4775)
▪️Комп'ютерний магазин «MASTER» вул. Козацький Вал, 1 працює з 10:00 до 13:00 (+38095 769 5858)
▪️Магазин М» до 14:00
- вул. Харківська, 4 (біля «Сафарі»)
- вул. Курська, 81А
- вул. Іллінська, 12
- вул. Харківська, 107 (0674145745)
▪️"Lifecell" на Кооперативній, 1 (універмаг Київ) з 10:00 до 14:00.
Телефони, стартові пакети, моб. аксесуари
▪️Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3
+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00
▪️Магазин «Тепло.23» (магазин обладнання для опалення, водопостачання та водоочищення) вул. Харківська, 107/1 з 10:00 до 14:00 (+38067 543 3491).
▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00
▪️Магазин «Семичі» по вул. Набережна р. Стрілки, 46 з 9:00 до 14:00
▪️Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00
▪️Магазин ТКЦ «Зелений світ» по вул. Засумська, 14 ( ринок) з 9:00 до 13:00.
▪️ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 14:30
▪️«Дверi та Вiкна» вул. Горького, 6 з 09:00 до 13:00 (0502476533)
▪️СТГ на вул. Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т. Курський, 18А з 10:00 до 13:00.
▪️СТО та шиномонтаж «ТвоєАвто» пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00 (+38050 4055 501)
▪️СТО «Автоквартал» пров. Громадяньський, 1 з 10:00 до 16:00 (+38050 405 7275)
▪️СТО "ProSTO" на вул. Білопільска, 21 (навпроти ANP) з 9:00 до останнього клієнта (+380501700329)
▪️СТО "Авто Мастер" вул.Чернігівська, 10 з 10:00 до 16:00
За записом, 0665523531 Богдан
▪️СТО та шиномонтаж на вул. Ковпака 59/2
050 94 83 962
▪️Автомийка «АвтоБаня» вул. Білопільський шлях, 17 працює до 17:00
▪️Автомагазин «Кедр» вул. І. Сірка, 19/2 з 12:00 до 14:00 (099 726 3567)
▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул.Чернігівська, 11 (067 540 4011)
▪️Веломайстерня та веломагазин «ВелоТрек» вул. Троїцька, 51 з 10:14 (050 407 0221)
▪️Магазин «Zipper», вул. Харьківська, 5 з 10:00 до 13:00
▪️Магазин "Скринька рукоділля" вул. СКД, 50, з 11:00 до 13:00
▪️Дитячий магазин «Острів скарбів» 050 363 3775
- на вул. Набережна р. Стрілка з 10:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00
▪️Ательє "Khotin's Family" на пр-ті М. Лушпи 42/1, ТЦ "Sumy Plaza" 2 поверх, з 10:00 до 14:00
(0502947524).