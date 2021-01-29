Українці можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в Дії

Враховуючи, що до 24 квітня в Молдові оголошена надзвичайна ситуація, прикордонники суміжної держави роблять усе для пришвидшення перетину державного кордону та приймають у наших співвітчизників цифрові документи у мобільному додатку Дія.
Також за домовленістю з польською владою, під час дії в Україні воєнного стану, наші громадяни можуть перетнути українсько-польський кордон за документами в Дії.
Портал державних послуг «Дія» через оновлення адресних довідників не працюватиме з 10 вересня до 2 ночі 11 вересня....
Як можна зареєструватися в службі зайнятості через портал державних послуг «Дія»?...