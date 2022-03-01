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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:45473

Суми прощалися зі своїм захисником Владиславом Шерстюком

15 березня Суми прощалися здобровольцем Владиславом Шерстюком. Урочисту панахиду, під канонаду артилерійський пострілів, що лунали на околиці Сум, відслужили на Центральному кладовищі міста.

Разом з групою добровольців, на другий день війни 26 лютого, Владислав вступив у бій з російськими окупантами під селом Нижня Сироватка, що за 24 км від Сум.

Побратим загиблого, Віталій розповів, що ворожі російські військові зробили засідку на танкові колони "Вийшло так, що щось підбили, але танків було багато і вони їх розгромили, цю групу. Ми під’їжджали, але вже було пізно", – розповів товариш загиблого.

Владислава, розповідає Віталій, знав з початку нападу Росії на Донбас. "Ми разом були в добровольчому батальйоні, з травня 2014-го, потім ще були на контракті в бригаді 27-ій. Влад був відчайдушним хлопцем, рвався в бій, ніколи не відсиджувався."

Владислав Шерстюк отримав поранення в живіт і в голову. Після поранення іще 15 діб боровся за життя.

Тоді ж, під час бою, 26 лютого, загинув іще один сумчанин – заслужений тренер України з велоспорту Олександр Кулик, пище Суспільне.

Общество Добровольця Владислава Шерстюка
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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