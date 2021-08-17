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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:19367

Як навчаються школярі Сумщини в умовах війни

Діти можуть навчатися дистанційно, але не у всіх громадах Сумщини. За словами очільниці обласного управління освіти та науки Вікторії Гробової, в пріоритеті життя дітей.

Наразі тимчасово призупинено навчання у 8 закладах освіти в Охтирському районі. Подовжено канікули в 182 школах Охтирського, Сумського, Роменського, Шосткинського районів. На “дистанційці” нині 185 закладів у Конотопському, Роменському, Сумському та Шосткинському районах області.

Міністерство освіти та науки України розробило Всеукраїнський розклад для учнів 1-11 класів. Він є на сайті Міністерства. Там є відеоматеріали та запитання для самоперевірки.

14 березня стартував проєкт Міністерства “Навчання без меж”. Він передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. Кожен день буде присвячений окремій дисципліні. З 14 до 18 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки: 14 березня – українська мова; 15 березня – математика; 16 березня – історія України; 17 березня – українська мова; 18 березня – математика.

Дитячий телеканал “Піксель” транслюватиме уроки для 5 класу щоденно о 10:00 та для 6 класу об 11:00. “Плюсплюс”, що входить до складу “1+1 media”, показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щоденно, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00. Регіональні канали Суспільного відповідно транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00. Також усі згадані уроки можна буде переглянути на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.

Общество Всеукраїнський розклад Навчання
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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