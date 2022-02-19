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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:08201

У Великій Писарівці окупанти обстріляли приватні будинки мирних мешканців з артилерії

У смт. Велика Писарівка рятувальники ліквідовували наслідки ворожого артилерійського обстрілу .

13 березня о 22:33 до рятувальників надійшло повідомлення, що в смт. Велика Писарівка по вул. Пушкінська та вул. Московська внаслідок влучання ворожих артилерійських снарядів загорілись житловий будинок та господарча споруда.  На місці події виїжджав черговий караул черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 23:15 пожежу в житловому будинку по вул. Московська вдалось ліквідувати. О 23:53 рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди та не допустили поширення вогню на житловий будинок та іншу будівлю, що знаходились по вул. Пушкінська. 

ГУ ДСНС України у Сумській області

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Общество Російсько-українська війна
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