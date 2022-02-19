У Великій Писарівці окупанти обстріляли приватні будинки мирних мешканців з артилерії

13 березня о 22:33 до рятувальників надійшло повідомлення, що в смт. Велика Писарівка по вул. Пушкінська та вул. Московська внаслідок влучання ворожих артилерійських снарядів загорілись житловий будинок та господарча споруда. На місці події виїжджав черговий караул черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини.
О 23:15 пожежу в житловому будинку по вул. Московська вдалось ліквідувати. О 23:53 рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди та не допустили поширення вогню на житловий будинок та іншу будівлю, що знаходились по вул. Пушкінська.
ГУ ДСНС України у Сумській області
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