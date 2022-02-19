Хто працює для сумчан сьогодні Актуальну на сьогодні, 14 березня інформацію надала Сумська міська рада.

▪️ ПриватБанк з 10:00 до 13:00 (тільки каси)

- вул. Козацький Вал, 1

- Металургів, 17

▪️ Банк «ПУМБ» 10:00 до 16:00

- вул. Петропавлівська, 91

- вул.Соборна, 32

#зоо

▪️Ветклініка Хелс на пр-ті М. Лушпи, 54/1 з 9:00 до 15:00

(+38050 300 6939)

▪️Веткліника «ВетДопомога» на вул. Г. Кондратьєва, 125 з 8:00 до 16:00 (+38099 284 7482)

▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу») з 11:30 до 13:00

▪️Зоомагазин «Питомец» пр-т Шевченка, 14 з 11:30 до 12:30

▪️Зоомагазин «9 життів» з 10:00 до 14:00:

- ТЦ «Планета» вул. Героїв Крут, 60

- вул. Івана Сірка, 14

- ТЦ «Атлас» на вул. Петропавлівська, 73

▪️Зоомагазин «4 лапи» вул. Металургів, 7 з 9:00 до 12:00

▪️Зоомагазин «ВетДопомога» на вул. 1ша Набережна річки Стрілка, 22 з 8:00 до 16:00

▪️Зоомагазин на вул. Заливна, 5/1, біля «Здибанки», працює з 9:00 до 12:00

#хімія

▪️Магазин «Чистер» на пр-ті М. Лушпи 13, з 10:00 до 14:00

▪️Мережа магазинів «Пані» (всі, крім магазинів на вул. Роменська та вул. Марко Вовчок)

▪️Мережа магазинів «Єва» з 10:00 до 14:00

- Покровська площа, 5

- вул. Горького, 41а

- пр-т Шевченка, 24

▪️Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00

- вул. Ярослава Мудрого, 31

- вул. Г. Кондратьєва, 122

- пр-т Курський, 81А(біля ТЦ «Мост»)

- вул. Інтернаціоналістів, 41Б

- вул. Степана Бандери, 54

- вул. Марко Вовчок, 13А

- вул. Нижньохлодногірська, 8 (вхід збоку приміщення)

- вул. Роменська, 81

▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00

▪️Мережа магазинів Himiya

- вул. Кооперативна, 7/19 з 10:00 до 13:00

- вул. Миру 30 (ринок «Хімік») з 11:30 до 15:00

- вул. Лисенка, 10 з 11:00 до 14:00

- вул. Харківська, 32 з 10:00 до 14:00

- вул. Засумська, 14 з 11:00 до 14:00

- вул. Героїв Крут, 60В з 10:00 до 14:00

- вул. Ковпака, 59/5 з 11:00 до 14:00

- вул. Горького, 1 з 10:00 до 14:00

- вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00

- вул. СКД, 22 з 10.00 до 14.00

- вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30

- пр. Курський, 111(ТЦ «Маяк») з 12:00 до 15:00

#оптика

▪️Оптика 1.0. за адресою: вул. Козацький Вал, 2 з 10:00 до 14:00

▪️Оптика за адресою: вул. Горького, 2 з 10:00 до 12:00

▪️Оптика за адресою: вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00

▪️Оптика «Медтехніка» на вул. Троїцькій, 11 з 10:00 до 13:00

#вода

▪️Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 9:00 до 15:00

#господарство

▪️магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00

#техніка

▪️Магазин "Дніпро М" вул. Харківська, 4 (біля "Сафарі") з 10:00 до 14:00

▪️Магазин «Ельдорадо» вул. Харківська, 1 з 12:00 до 15:00 павербанки, смартфоны, пральні порошки ... — оплата тільки картою)

#інше

▪️ ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00 (є можливість на касі зняти гроші)

▪️Автомагазин "Кедр" вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00.

(+380997263567).

#пошта

▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого. Можна зняти з карти готівку, комісія 0,5%

▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті