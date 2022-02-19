Хто працює для сумчан сьогодні

▪️ ПриватБанк з 10:00 до 13:00 (тільки каси)
- вул. Козацький Вал, 1
- Металургів, 17
▪️ Банк «ПУМБ» 10:00 до 16:00
- вул. Петропавлівська, 91
- вул.Соборна, 32
#зоо
▪️Ветклініка Хелс на пр-ті М. Лушпи, 54/1 з 9:00 до 15:00
(+38050 300 6939)
▪️Веткліника «ВетДопомога» на вул. Г. Кондратьєва, 125 з 8:00 до 16:00 (+38099 284 7482)
▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська 32, (напроти Профтелу») з 11:30 до 13:00
▪️Зоомагазин «Питомец» пр-т Шевченка, 14 з 11:30 до 12:30
▪️Зоомагазин «9 життів» з 10:00 до 14:00:
- ТЦ «Планета» вул. Героїв Крут, 60
- вул. Івана Сірка, 14
- ТЦ «Атлас» на вул. Петропавлівська, 73
▪️Зоомагазин «4 лапи» вул. Металургів, 7 з 9:00 до 12:00
▪️Зоомагазин «ВетДопомога» на вул. 1ша Набережна річки Стрілка, 22 з 8:00 до 16:00
▪️Зоомагазин на вул. Заливна, 5/1, біля «Здибанки», працює з 9:00 до 12:00
#хімія
▪️Магазин «Чистер» на пр-ті М. Лушпи 13, з 10:00 до 14:00
▪️Мережа магазинів «Пані» (всі, крім магазинів на вул. Роменська та вул. Марко Вовчок)
▪️Мережа магазинів «Єва» з 10:00 до 14:00
- Покровська площа, 5
- вул. Горького, 41а
- пр-т Шевченка, 24
▪️Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00
- вул. Ярослава Мудрого, 31
- вул. Г. Кондратьєва, 122
- пр-т Курський, 81А(біля ТЦ «Мост»)
- вул. Інтернаціоналістів, 41Б
- вул. Степана Бандери, 54
- вул. Марко Вовчок, 13А
- вул. Нижньохлодногірська, 8 (вхід збоку приміщення)
- вул. Роменська, 81
▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00
▪️Мережа магазинів Himiya
- вул. Кооперативна, 7/19 з 10:00 до 13:00
- вул. Миру 30 (ринок «Хімік») з 11:30 до 15:00
- вул. Лисенка, 10 з 11:00 до 14:00
- вул. Харківська, 32 з 10:00 до 14:00
- вул. Засумська, 14 з 11:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60В з 10:00 до 14:00
- вул. Ковпака, 59/5 з 11:00 до 14:00
- вул. Горького, 1 з 10:00 до 14:00
- вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00
- вул. СКД, 22 з 10.00 до 14.00
- вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30
- пр. Курський, 111(ТЦ «Маяк») з 12:00 до 15:00
#оптика
▪️Оптика 1.0. за адресою: вул. Козацький Вал, 2 з 10:00 до 14:00
▪️Оптика за адресою: вул. Горького, 2 з 10:00 до 12:00
▪️Оптика за адресою: вул. Іллінська, 44 з 11:00 до 13:00
▪️Оптика «Медтехніка» на вул. Троїцькій, 11 з 10:00 до 13:00
#вода
▪️Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 9:00 до 15:00
#господарство
▪️магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00
#техніка
▪️Магазин "Дніпро М" вул. Харківська, 4 (біля "Сафарі") з 10:00 до 14:00
▪️Магазин «Ельдорадо» вул. Харківська, 1 з 12:00 до 15:00 павербанки, смартфоны, пральні порошки ... — оплата тільки картою)
#інше
▪️ ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00 (є можливість на касі зняти гроші)
▪️Автомагазин "Кедр" вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00.
(+380997263567).
#пошта
▪️Нова Пошта - відділення на Лінійній, з 9:00 до 15:00. Відправок немає, прийом посилок тільки до 24 лютого. Можна зняти з карти готівку, комісія 0,5%
▪️Укрпошта — працюючі відділення на сайті