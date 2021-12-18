Сумський водоканал запустив Пришибський водозабір, але з водою ще не всі

Пришибський водозабір запущено в роботу.
Відключено холодне водопостачання житлових будинків №№39, 39/1, 39/2 по проспекту Михайла Лушпи через порив. Гаряче водопостачання присутнє.
Ремонтні роботи виконуються.
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