Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1979

Сумський водоканал запустив Пришибський водозабір, але з водою ще не всі

КП "Міськводоканал" повідомляє, що Пришибський водозабір запущено.

Пришибський водозабір запущено в роботу.

Відключено холодне водопостачання житлових будинків №№39, 39/1, 39/2 по проспекту Михайла Лушпи через порив. Гаряче водопостачання присутнє.
Ремонтні роботи виконуються.

Общество Водоканал
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумський водоканал відкриває благодійний рахунок, аби забезпечити функціонування у воєнний час
10.03.2022 10:30

Сумський водоканал відкриває благодійний рахунок, аби забезпечити функціонування у воєнний час

Ворог передусім намагається вивес

ти з ладу об’єкти критичної інфраструктури й залишити людей без води, тепла та світла. Та...

КП "Міськводоканал" повідомляє про тимчасове припинення водопостачання у деяких районах міста
09.03.2022 15:32

КП "Міськводоканал" повідомляє про тимчасове припинення водопостачання у деяких районах міста

Буде тимчасово припинено роботу Лучанського водозабору....

У Сумах водоканал усуває пориви водомережі
08.03.2022 08:32

У Сумах водоканал усуває пориви водомережі

КП "Міськводоканал" повідомляє про ремонтні роботи, що проводяться в наслідок аварійних ситуацій....

Водоканал найближчим часом поверне воду в оселі містян.
04.03.2022 15:14

Водоканал найближчим часом поверне воду в оселі містян.

Сумський водоканал працює у посиленому режимі...

На Сумщине на 62% проверенных водоканалах нашли санитарные нарушения
18.12.2021 15:29

На Сумщине на 62% проверенных водоканалах нашли санитарные нарушения

За 10 месяцев текущего года специалисты Госпродпотребслужбы в Сумской области провели проверки 63 объектов централизованного водоснабжения....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумський водоканал запустив Пришибський водозабір, але з водою ще не всі
Сегодня 12:19
У Великій Писарівці окупанти обстріляли приватні будинки мирних мешканців з артилерії
Сегодня 12:08
Хто працює для сумчан сьогодні
Сегодня 11:32
У бою з рашистами загинув колишній голова Охтирської РДА
Сегодня 11:25
В Охтирці рятувальники ліквідовували пожежі та проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару (ВІДЕО)
Сегодня 11:09
Мер Охтирки повідомляє про щонайменше трьох загиблих в наслідок авіабомбардування
Сегодня 10:51
Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 14 березня
Сегодня 10:29
Суми та область 13 березня - підсумки
Сегодня 10:10
Водоканал припинив водопостачання в кількох мікрорайонах Сум
Сегодня 09:54
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.