Загиблі, поранені, знищена інфраструктура - підсумки останньої доби Охтирщіни

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.
Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.
Боромля окупована ворогом. В населеному пункті проблема з хлібом - підприємці бояться привозити його на окуповану територію. З цієї ж причини хліб не завозять у Жигайлівку та Новгородське.
Велика Писарівка зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані, лежать на землі. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.
В селі Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ «УКРНАФТА», внаслідок чого горів резервуар нафти.
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