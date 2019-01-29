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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Загиблі, поранені, знищена інфраструктура - підсумки останньої доби Охтирщіни

Звіт голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького за 9 березня 2022 по Охтирському району.

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.

Боромля окупована ворогом. В населеному пункті проблема з хлібом - підприємці бояться привозити його на окуповану територію. З цієї ж причини хліб не завозять у Жигайлівку та Новгородське.

Велика Писарівка зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані, лежать на землі. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

В селі Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ «УКРНАФТА», внаслідок чого горів резервуар нафти.

Общество Бомбардування Укрнафта
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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