Загиблі, поранені, знищена інфраструктура - підсумки останньої доби Охтирщіни Звіт голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького за 9 березня 2022 по Охтирському району.

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога. Після обстрілів у місті довго вирували пожежі.

Боромля окупована ворогом. В населеному пункті проблема з хлібом - підприємці бояться привозити його на окуповану територію. З цієї ж причини хліб не завозять у Жигайлівку та Новгородське.

Велика Писарівка зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані, лежать на землі. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

В селі Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ «УКРНАФТА», внаслідок чого горів резервуар нафти.