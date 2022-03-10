Сьогодні на Сумщині планується відкриття одразу трьох "зелених коридорів" на Полтаву

Місця зборів буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.
- Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
- Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Вся інформація про місця збору та точний час відправки буде повідомлено згодом.
Ми подавали й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації.