Сьогодні на Сумщині планується відкриття одразу трьох "зелених коридорів" на Полтаву На 10 березня в Сумській області заплановано 3 «зелені коридори».

Місця зборів буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

- Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

- Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

- Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Вся інформація про місця збору та точний час відправки буде повідомлено згодом.

Ми подавали й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації.