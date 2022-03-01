Бомбардування в Охтирці: розпочато кримінальне провадження На Сумщині правоохоронці продовжують системно збирати докази злочинів, вчинених військовим РФ проти мирних жителів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 24 березня 2022 року здійснили авіаційне бомбардування житлового масиву м. Охтирка. Унаслідок бомбардування знищено або ж пошкоджено 15 житлових будинків. Значних руйнувань завдано й об’єктам критичної інфраструктури. За попередніми даними, 20 осіб постраждали, 1 цивільна особа загинула.

Досудове розслідування проводиться слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області.