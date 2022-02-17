Співробітники карного розшуку Глухова викрили ще одного мародера Зловмисник заліз у залишений після запеклого бою БТР українських військових та викрав звідти найцінніше. Залишитись непокараним йому не вдасться, чоловіка притягнуть до відповідальності згідно чинного законодавства.

Під час проведення оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до мародерства, співробітники карного розшуку Глухова встановили 35-річного жителя села Береза. Останній після запеклих боїв, що тривали неподалік вказаного населеного пункту в перший день війни між українськими захисниками та російськими загарбниками, проник у залишений нашими військовими БТР та викрав звідти спальний мішок та рюкзак з речами військовослужбовця.

Викрадене зловмисник заховав удома, в господарському приміщені, плануючи скористатися чужими речами пізніше для власних потреб.

Поліцейські вже знайшли та вилучили викрадене майно. За можливості його повернуть власнику.

Зловмисника очікує відповідальність згідно чинного законодавства.