Співробітники карного розшуку Глухова викрили ще одного мародера

Під час проведення оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до мародерства, співробітники карного розшуку Глухова встановили 35-річного жителя села Береза. Останній після запеклих боїв, що тривали неподалік вказаного населеного пункту в перший день війни між українськими захисниками та російськими загарбниками, проник у залишений нашими військовими БТР та викрав звідти спальний мішок та рюкзак з речами військовослужбовця.
Викрадене зловмисник заховав удома, в господарському приміщені, плануючи скористатися чужими речами пізніше для власних потреб.
Поліцейські вже знайшли та вилучили викрадене майно. За можливості його повернуть власнику.
Зловмисника очікує відповідальність згідно чинного законодавства.