Де сьогодні в Сумах можна придбати продукти та молоко

За інформацією відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, сьогодні працюють продовольчі магазини мереж "Сільпо", "Кошик", "Сам", "Амбар", "Продуктова хатка". Продукти підвозяться. На вул. Інтернаціоналістів буде роздача молока з цистерни. Хліб надходить у всі маркети.
Сегодня, 13 января, двое неизвестных в медицинских повязках в третьем часу утра подбросили в магазин «Луч» на ул. Интернационалистов пакет...
В ночь с 28 на 29 марта на ул. Харьковской, 4 из магазина "Мир кожи и меха" были похищены... 4
Магазин «Продукты» на ул. Привокзальной в Сумах тушили четыре отделения МЧС....