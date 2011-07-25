Де сьогодні в Сумах можна придбати продукти та молоко

За інформацією відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, сьогодні працюють продовольчі магазини мереж "Сільпо", "Кошик", "Сам", "Амбар", "Продуктова хатка". Продукти підвозяться. На вул. Інтернаціоналістів буде роздача молока з цистерни. Хліб надходить у всі маркети.