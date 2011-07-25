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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:54262

Де сьогодні в Сумах можна придбати продукти та молоко

За інформацією відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, сьогодні працюють продовольчі магазини мереж "Сільпо", "Кошик", "Сам", "Амбар", "Продуктова хатка". Продукти підвозяться. На вул. Інтернаціоналістів буде роздача молока з цистерни. Хліб надходить у всі маркети.

Экономика Магазин
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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