Сумчанину, який під час розбирання завалів зруйнованого авіабомбою будинку вкрав банківські картки жертви, загрожує 8 років ув’язнення Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного сумчанина, який під час розбирання завалів розбомбленого авіабомбою будинку викрав дві банківські картки.

Мова йде про подію, що сталась у м. Суми на вул. Роменська після того, як російські військові 7 березня 2022 року скинули декілька бомб на житловий квартал. Допомагаючи розбирати завали зруйнованого будинку, в якому загинуло 3 дорослих та 3 дітей, чоловік привласнив банківські картки, які належали загиблій жінці. Упродовж декількох днів він користувався ними, витративши на власні потреби 8 тис. 554 грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК (таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документу) КК України.

За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування проведено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.