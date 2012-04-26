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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:073

Укртелеком тимчасово не працює у Чернігівській, Херсонській та Сумській областях

Укртелеком тимчасово не працює у Чернігівській, Херсонській та Сумській областях через пошкодження інфраструктури під час бойових дій. Через це з ранку на Сумщині не працюють екстрені номери.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook. Наразі співробітники роблять усе можливе для оперативного усунення пошкоджень.
Водночас у компанії наголосили, що критична інфраструктура та національна транспортна мережа Укртелекому працюють.

Общество Укртелеком
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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