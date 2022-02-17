Як живуть іноземні студенти в умовах війни Станом на 05.03.2021 близько 1500 іноземних студенів мешкають у гуртожитках Сумського державного університету.

У складних та надважких умовах, викликаних військовою агресією Росії проти України, університет забезпечує потреби студентів у товарах першої необхідності. Весь персонал гуртожитків працює в штатному режимі. Всі гуртожитки університету мають безпечні підготовлені укриття для розміщення студентів у разі виникнення загроз нанесення російськими окупантами бомбових ударів. Комплекс громадського харчування СумДУ безкоштовно забезпечує харчуванням іноземних студентів, надає сухпайки. В умовах відсутності водопостачання спільно з ТОВ "КУСУМ ФАРМ" організовано підвіз питної води, а також овочів, борошна тощо. Є домовленість з гуманітарним фондом про підвіз продуктів харчування. Компанії-партнери СумДУ, волонтери також постійно допомагають забезпечувати потреби іноземних студентів у продуктах харчування та предметах першої необхідності.

Наразі всі іноземні студенти знаходяться у безпеці. Всі хто мешкав на квартирах переїхали до гуртожитків. Постійний зв’язок зі студентами підтримується через голів земляцтв, а також за допомогою інших каналів комунікації (телефон, месенджери, email). Для оперативного інформування іноземних студентів використовується спеціально створений телеграм-канал.

У випадку погіршення стану здоров`я студенти мають можливість скористатися кваліфікованою консультацією лікарів Університетської клініки СумДУ.