Сумські медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри (3 березня) Інформація від управління охорони здоров’я Сумської міської ради.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1:

амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50); 08:00–12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. О. Аніщенка); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей

Амбулаторія (вул. Праці, 3); 08:00–12:00, прийом веде один лікар у будівлі дитячої поліклініки та один лікар у будівлі дорослої поліклініки лікарні № 4.

Амбулаторія (вул. Ковпака, 7); 08:00–12:00, прийом веде один лікар для дорослих і дітей.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2:

амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А); 08:00–12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1); 08:00 –12:00, прийом ведуть четверо лікарів для дорослих і дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3); 08:00 –12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дітей.

Амбулаторія (вул. Паркова, 1), 08:00–12:00, прийом ведуть двоє лікарів для дорослих і дітей.

Клінічна лікарня Св. Пантелеймона (вул. Марко Вовчок, 2); 9:00–14:00, прийом веде один лікар для дорослих.

Звертатись на прийом до амбулаторій необхідно в разі нагальної необхідності. Інші питання – вирішувати в телефонному режимі з лікарями. Вакцинація проти COVID-19 проводиться.

Дитяча лікарня Св. Зінаїди:

-дитяча поліклініка (вул. Праці, 3); 8:00–16:00.

-дитяча поліклініка (вул. Івана Сірка, 3); 8:00–16:00.

-приймальне відділення лікарні (вул. Троїцька, 28); цілодобово.