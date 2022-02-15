На Сумщине полицейские на горячем поймали злоумышленника на незаконной добыче песка

На место вызова выехала следственно-оперативная группа. По приезду полицейские обнаружили возле карьера неизвестного мужчину, который уже набрал 20 мешков песчаной смеси и погрузил их на автомобиль марки "ЗИЛ-131". При дальнейшем осмотре места происшествия в карьере правоохранители обнаружили лопату и пустые мешки, которые 36-летний житель Роменского района планировал наполнить песком.
В результате с места происшествия полицейские изъяли автомобиль с песком и все обнаруженное.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 240 "Нарушение правил охраны или использования недр", ч. 3 ст. 15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшие следственные действия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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