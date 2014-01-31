Спортсмены Сумщины вернулись с зимней Олимпиады После окончания Олимпиады украинская сборная сегодня вернулась домой.

Пятеро лыжников и три биатлонистов, соревновавшихся в составе нашей сборной на XXIV зимних Олимпийских играх – это спортсмены из Сумщины.

Встречали сборную заместитель председателя облгосадминистрации Олег Клименчуков, советник председателя Алена Бояринова и начальник областного управления молодежи и спорта Евгений Походня.

«Сегодня было очень приятно встречать нашу многочисленную делегацию. 8 спортсменов из 45 – это представители Сумской области, – отметил Олег Клименчуков. – Поэтому это также показатель развития спорта в нашей области».

По его словам, при содействии облгосадминистрации из областного бюджета было выделено около полумиллиона гривен в поддержку олимпийцев.

Справочно. В составе сборной Украины на Олимпиаде в этом году состязались 8 спортсменов из Сумской области. Это биатлонисты: Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Валентина Семеренко, и лыжники: Алексей Красовский, Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Дарья Рублева.