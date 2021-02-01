У Сумах вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

За словами першого заступника голови облдержадміністрації Тараса САВЧЕНКА, сьогодні по всій території України вшановують День пам’яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років.
Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб.
«Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Серед цих героїв був і наш земляк – Олексій Братушка. І я хочу доземно вклонитися зараз його батькам і принести співчуття. Адже це невимовна втрата не тільки для вас, а й для всієї Сумщини», − наголосив Тарас Савченко.
Перший заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що Олексій Братушка, як і інші Герої Небесної Сотні є уособленням людської, громадянської та національної відваги й самовідданості. А Революція Гідності стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України, боротьбою українських громадян за такі одвічні цінності, як гідність і свобода і за демократичний європейський вибір. Вона вкотре підтвердила, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутнього України як незалежної демократичної держави.
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