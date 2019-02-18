Календарь февраля В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных.

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке

12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

13 февраля - Всемирный День радио

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика

15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком

17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

26 февраля – Всемирный день неторопливости

27 февраля - Международный день полярного медведя

28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.