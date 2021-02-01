Як у Сумах відзначать День Героїв Небесної сотні

Заходи на вшанування Героїв Небесної Сотні
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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18 лютого
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«Круглий стіл» «День пам’яті героїв Небесної Сотні»
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14:00
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Центральна міська бібліотека
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20 лютого
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Покладання квітів до могили Олексія Братушки та пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС
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10:00
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Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)
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Мітинг-реквієм і покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні
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10:20
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Сквер Героїв Небесної Сотні
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....
В феврале 2021 года 28 дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных....