Як у Сумах відзначать День Героїв Небесної сотні Заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні оприлюднили на сайті мерії.

Заходи на вшанування Героїв Небесної Сотні Назва заходу Час Місце проведення 18 лютого «Круглий стіл» «День пам’яті героїв Небесної Сотні» 14:00 Центральна міська бібліотека

ім. Т. Г. Шевченка 20 лютого Покладання квітів до могили Олексія Братушки та пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС 10:00 Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги) Мітинг-реквієм і покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні 10:20 Сквер Героїв Небесної Сотні