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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбувся концерт патріотичної пісні

Сьогодні в приміщенні КУ «Центр УБД» відбувся патріотичний концерт «Гідності хай промінь не згасає!», присвячений до Дня пам'яті загиблих на Дебальцевському плацдармі та вшанування Героїв Небесної Сотні.

У ці дні, коли йде розмова про бої навколо Дебальцевського плацдарму, ми з сумом згадуємо військовослужбовців ЗСУ, останні героїчні дні яких пов'язані з цими подіями:

- Лепехи Андрія Анатолійовича, полковника, начальника відділу експлуатації складів та ремонту технічних засобів Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Тилу ЗСУ, який народився 15.05.1969 року в м. Кролевець Сумської області;

- Лісовенка Дмитра Івановича, солдата, командира відділення – командир бойової машини піхоти 1-ї роти 40-го окремого мотопіхотного батальйону 17-ї окремої гвардійської танкової Криворізької орденів Червоного Прапора і Суворова бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, який народився 25 грудня 1982 року в місті Суми;

- Комарова Олексія Миколайовича, капітана, заступника командира батареї з озброєння 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, народився 23 вересня 1973 року в місті Пирятин, а похований 15 лютого 2015 року на Веригінському кладовищі в місті Глухів Сумської області.

Общество
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