На Сумщине попрощались с погибшим защитником Украины Сегодня, 10 августа, на Сумщине попрощались с младшим сержантом Ярославом Семеняка - защитником Украины, который нес службу в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Ярослав Семеняка погиб 7 августа результате полученного осколочного ранения во время проведения восстановительных работ гражданской инфраструктуры, когда враг применил противотанковую управляемую ракету.

Военный был родом из с. Калиновка Конотопского района Сумской области. Служил в 58 бригаде с июня 2020 года. Прощались с армейцами в селе Подлипное на Конотопщине по установленным военными традициям. Хоронили Героя с участием почетного караула, военного оркестра, в память о павшем воине произведен военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, затем вместе с Грамотой скорби и уважения от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины передали семье военного.