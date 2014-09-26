В центре Сум во время стройки ТРЦ произошел самозахват 10 соток земли Прокуратура обязала ООО, использующее в центре Сум землю без правовых оснований, освободить ее или надлежащим образом оформить правоотношения.

Прокуратура установила, что в 2005 году земельный участок коммунальной собственности площадью 0,1400 га по ул. Воскресенская, 12/1, в г. Сумы был передан в пользование Обществу с ограниченной ответственностью под строительство административно-торгового развлекательного комплекса. Однако указанное Общество кроме вышеупомянутой территории использует еще и смежный участок коммунальной собственности площадью 0,1 га.

Самовольно занятая земля является составной частью строительной площадки и по периметру вместе с арендованным участком ограждена забором. При этом с целью создания видимости якобы правомерного использования занятого земельного участка Общество ежегодно в управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» Сумского городского совета получает разрешения на нарушение объектов благоустройства и заключает договоры об их восстановлении.

По мнению прокуратуры, полученное обществом разрешение является незаконным, а договор недействительным, поскольку указанная процедура допустима только при аварийных, ремонтных или других неотложных работах. А в данном случае Общество использует занятый земельный участок под строительную площадку.

Окружная прокуратура города Сумы обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене разрешения и недействительным договора, устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком.

Решением суда первой инстанции прокуратуре было отказано, однако постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда апелляционную жалобу и иск прокурора удовлетворено. Отныне Общество с ограниченной ответственностью обязано оформить земельные правоотношения в установленном законом порядке или освободить самовольно занятый земельный участок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Именно здесь строится скандальный торгово-развлекательный центр прямо напротив Спасо-Преображенского собора.