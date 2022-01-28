Сумчане снова проиграли ривнянам 12 февраля стартовал второй этап чемпионата Украины по баскетболу в мужской высшей лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» принимала БК «Ривне-ОШВСМ». После первого поражения 74:97 (15:15, 14:27, 32:24, 13:31) во второй игре сумчане полностью провалили первую половину матча, что привело ко второму проигрышу 77:96 (15:28, 10:25, 24:24, 28:19). Кстати. Стоит отметить, что на этот раз наши играли всего вшестером. То есть имели всего одну замену. Лучшими в составе хозяев были Анатолий Конев – 21 очко, Евгений Бречко – 17 очков, Виталий Игнатченко – 12 очков + 8 подборов, Лев Кошеватский – 12 очков + 7 передач + 3 блок-шота.

После 14 игр у сумчан всего 3 победы и 7-е из 8-ми место в турнирной таблице.