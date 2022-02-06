Юлия Джима заняла 13-е место в гонке преследования на Олимпиаде

Сегодня, 13 февраля, в китайском Пекине биатлонная программа зимних Олимпийских игр 2022 года продолжилась гонкой преследования у женщин.
Ее выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая с одним промахом на четырех огневых рубежах, привезла соперницам больше полутора минут. Второе место у шведки Эдивры Карин Эберг, третье – еще у одной норвежки Тирил Экхофф. Лучшей среди украинок стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заняла 13-е место с 4 промахами. На четвертую стрельбу она пришла в 3 секундах от третьего места, но два промаха отбросили ее от борьбы за медаль. Уроженка Сум Анастасия Меркушина заняла 25-е место, Ирина Петренко – 55-е.
Преследование. Женщины
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 34:46,9
2. Эльвира Карин Эберг (0+1+2+0) +1:36,5
3. Тирил Экхофф (1+1+0+1) +1:48,7
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13. Юлия Джима (1+0+1+2) +2:49,3
25. Анастасия Меркушина (1+0+0+1) +3:50,3
55. Ирина Петренко (1+1+2+0) +8:16,8
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