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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:5795

Юлия Джима заняла 13-е место в гонке преследования на Олимпиаде

Выпускница СумГУ претендовала на медаль до последнего огневого рубежа, но два промаха отбросили ее вниз.

Сегодня, 13 февраля, в китайском Пекине биатлонная программа зимних Олимпийских игр 2022 года продолжилась гонкой преследования у женщин.

Ее выиграла норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая с одним промахом на четырех огневых рубежах, привезла соперницам больше полутора минут. Второе место у шведки Эдивры Карин Эберг, третье – еще у одной норвежки Тирил Экхофф. Лучшей среди украинок стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которая заняла 13-е место с 4 промахами. На четвертую стрельбу она пришла в 3 секундах от третьего места, но два промаха отбросили ее от борьбы за медаль. Уроженка Сум Анастасия Меркушина заняла 25-е место, Ирина Петренко – 55-е.

Преследование. Женщины

1.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+0+1+0)  34:46,9

2.  Эльвира Карин Эберг  (0+1+2+0)  +1:36,5

3.  Тирил Экхофф  (1+1+0+1)  +1:48,7

...

13.  Юлия Джима  (1+0+1+2)  +2:49,3

25.  Анастасия Меркушина  (1+0+0+1)  +3:50,3

55.  Ирина Петренко  (1+1+2+0)  +8:16,8

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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