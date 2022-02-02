Сумской биатлонист прорвался в Топ-25 на Олимпиаде Сегодня, 13 февраля, в Пекине прошла биатлонная гонка преследования среди мужчин.

Выиграл ее француз Кантен Фийон-Майе, норвежец Тарьей Бё стал вторым, третьим – представитель ОКР Эдуард Латыпов. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Подручный – у него 13 место. Артем Прима – 18-й. Стоит отметить прорыв нашего Антона Дудченко. Он с 60-й позиции поднялся на 23 место. Преследование. Мужчины 1. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+0) 39:07,5 2. Тарьей Бьо (1+0+0+0) +28,6 3. Эдуард Латипов (0+0+0+1) +35,3 ... 13. Дмитрий Подручный (1+2+2+0) +3:38,4 18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3 23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0