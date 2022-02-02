Сумской биатлонист прорвался в Топ-25 на Олимпиаде

Выиграл ее француз Кантен Фийон-Майе, норвежец Тарьей Бё стал вторым, третьим – представитель ОКР Эдуард Латыпов.
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Подручный – у него 13 место. Артем Прима – 18-й. Стоит отметить прорыв нашего Антона Дудченко. Он с 60-й позиции поднялся на 23 место.
Преследование. Мужчины
1. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+0) 39:07,5
2. Тарьей Бьо (1+0+0+0) +28,6
3. Эдуард Латипов (0+0+0+1) +35,3
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13. Дмитрий Подручный (1+2+2+0) +3:38,4
18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3
23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0
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