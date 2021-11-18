С понедельника у роменских школьников восстановляется очная форма обучения Согласно мониторингу отдела образования по состоянию на 10.02.2022, в учреждениях общего среднего образования Ромен наблюдается четкая тенденция к уменьшению количества случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19среди педагогических и ученических коллективов.

Среди них зафиксировано 306 больных учащихся – (5% от общего количества), на самоизоляции – 0 учащихся (0%). Поэтому с понедельника, 14 февраля, будет возобновлено очное обучение в заведениях общего среднего образования Роменской городской территориальной громады. Возобновляется обучение в привычном режиме с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий для учебных заведений, определенных постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни. SARS-CoV-2», сообщает отдел образования Роменского горсовета.