Сумские школьники с понедельника смогут выйти на учебу оффлайн Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о возобновлении очного обучения для всех учащихся Сумской громады.

Во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение о возобновлении очного обучения для учащихся 1–11 классов при условии 100% вакцинации работников образовательного учреждения.

Согласно требованиям Минздрава, учебно-воспитательный процесс будет проходить очно в тех учебных заведениях, где все работники заведения прошли полный курс вакцинации, а таковых большинство в громаде.

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко сказала, что есть большое количество обращений от родителей, которые просят возобновить обучение в школах, поэтому решение нужно и актуально.

Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко добавила, что ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется, но достаточно большое количество больных регистрируется ежедневно. Поэтому очень важно и необходимо соблюдать карантинные ограничения, действующие в «красной» зоне.