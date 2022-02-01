Сегодня лыжницы и биатлонисты с Сумщины выступят на Олимпиаде

Восьмой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине (суббота, 12 февраля) пройдет для украинцев только в четырех видах спорта. Выступать наши будут в лыжной гонке, биатлоне, фигурном катании и прыжках с трамплина, пишет Суспільне.
Первое выступление с участием украинских атлетов состоится в лыжной гонке. Женская сборная Украины выступит в эстафете 4х5 км, после чего на старт выйдут биатлонисты, соревнующиеся в спринте (10 км). И там и там есть наши.
Кроме того, украинцы будут бороться за попадание в финал в прыжках с большого трамплина. А также за награды в фигурном катании, где в танцах на льду выступят Александра Назарова и Максим Никитин.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022: восьмой день (суббота, 12 февраля):
Суббота, 12 февраля, 09:30. Анастасия Каминская, Марина Анцыбор, Виктория Олех, Дарья Рублева: лыжная гонка (эстафета);
Суббота, 12 февраля, 11:00. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (спринт);
Суббота, 12 февраля, 12:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация);
Суббота, 12 февраля, 13:00. Александра Назарова/Максим Никитин: фигурное катание (танцы на льду);
Суббота, 12 февраля, 13:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, первый раунд).
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