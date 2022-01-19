В ФК «Альянс» два новичка

Первым стал 28-летний полузащитник Иван Брикнер. Свою карьеру уроженец Львовской области начинал в 2006 году в составе молодежной «Скалы» (Моршин). Впоследствии игрок выступал за ФК «Сумы», «Олимпик» Донецк, «Рух» Львов и «Львов».
Второй новичок-старичок полузащитника Владислав Шарай. Это футболист, которого точно не нужно представлять. Этот парень передает всем вам привет и уже успел познакомиться с Иваном Брикнером.
Напомним: Владислав летом перешел в «Ингулец» в УПЛ, где в 15 матчах забил 2 гола.
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