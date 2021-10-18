Сумские самбисты снова с медалями Во Львове завершился чемпионат Украины по самбо

На второй день чемпионата были разыграны медали среди юношей и девушек до 20 лет.

«Бронзу» добыл воспитанник КДЮСШ «Сумы» Игорь Басанец. Тренеры – Квитченко Е.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Есть О.Е.

Кроме того, воспитанница Роменской ДЮСШ Юлия Засульская завоевала «золото», выступая за Полтавщину.