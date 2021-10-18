Сумские самбисты снова с медалями

На второй день чемпионата были разыграны медали среди юношей и девушек до 20 лет.
«Бронзу» добыл воспитанник КДЮСШ «Сумы» Игорь Басанец. Тренеры – Квитченко Е.Е., Лысенко Н.М., Леоненко Есть О.Е.
Кроме того, воспитанница Роменской ДЮСШ Юлия Засульская завоевала «золото», выступая за Полтавщину.
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