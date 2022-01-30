На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1554 человек По состоянию на 30 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 151 183 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Из них 2983 летальных исхода, за минувшие сутки – 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 130 913 человек, из них за минувшие сутки – 181.

ГУ «Сумский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» по техническим причинам не предоставил информацию по ОТГ.