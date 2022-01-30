На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1554 человек

Из них 2983 летальных исхода, за минувшие сутки – 1.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 130 913 человек, из них за минувшие сутки – 181.
ГУ «Сумский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» по техническим причинам не предоставил информацию по ОТГ.
В Сумской области уже третий день превышены 3 индикатора определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9...
24 508 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 января 2022 года. В частности, заболели 3 378 детей и...
Сумская область на втором месте в Украине по уровню заболеваемости COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 1502 человек (Конотопский р-н – 147, Ахтырский р-н – 295, Роменский р-н – 94, Сумской р-н –...
37 351 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 29 января 2022 года....