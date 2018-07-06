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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка попала в список арбитров ФИФА на 2022 год

После необычно долгого ожидания ФИФА наконец-то опубликовала список международных рефери на 2022 год.

В этот список, утвержденный Комитетом арбитров ФИФА, вошли пятеро представителей футзального судейского корпуса Украины.

Арбитры будут носить статус рефери ФИФА и иметь право обслуживать международные матчи в 2022 году.

Список украинцев выглядит так: Ярослав Вовчок (представляет город Ивано-Франковск, статус рефери ФИФА с 2015 года), Евгений Гордиенко (Одесса, с 2017 года), Денис Куцый (Харьков, с 2018 года), Святослав Ключник (Николаев, с 2020 года), Мария Мысловская (Сумы, с 2022 года).

Напомним, что в прошлом году Украина была представлена квартетом арбитров, который в этом году расширился благодаря получению высокого звания Марии Мысловской.

Дебют Марии Мысловской в новом звании состоялся в товарищеском матче между женскими сборными Украины и Испании (0:7), состоявшемся 18 января в Буче, сообщает futsalua.org.

Спорт Арбитр
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