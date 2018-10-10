В Глухове будут искать нового подрядчика для строительства лыжероллерной трассы

На аукционе подрядчик стал победителем. За 5,2 млн грн заявленной сметной стоимости работ, он предложил сделать асфальтовое покрытие и построить лыжероллерную трассу на городском стадионе «Дружба» за 4 млн. грн, пишет Неделя.

Конечно же система Прозоро отобрала того, кто дал самую низкую цену.

Как рассказала мэр Глухова Надежда Вайло, когда был уже старт работ, то фирма оценила реальные возможности, поняла, что за указанную сумму ей не выполнить все и руководство честно заявило, что не смогут!

- договор с этим подрядчиком мы разорвали по соглашению сторон и на днях будет объявлен новый тендер на капитальный ремонт асфальтового покрытия и строительства лыжероллерной трассы на городском стадионе «Дружба», - сообщила Н. Вайло.

Напомним, на реализацию данного проекта из Государственного фонда регионального развития Глухову было выделено 4,6 млн грн. Из местного бюджета планировалось привлечь 523 тыс. грн.