На рынке в Сумах полицейские изъяли нелегальные сигареты

В рамках открытого уголовного производства по факту незаконного изготовления и реализации подакцизных товаров – табачных изделий, правоохранители провели обыски на территории одного из рынков областного центра. Во время которых были обнаружены и изъяты табачные изделия в пачках и блоках, денежные средства, полученные от их реализации, бухгалтерская документация.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров» и ч. 1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» Уголовный кодекс Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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