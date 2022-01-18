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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33745

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах

Сегодня утром на улице Прокофьева произошло происшествие с участием автомобилей Skoda Octavia Tour и Рута.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны, учитывайте погодные условия и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция.

Право Дтп
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