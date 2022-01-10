Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера»

Виставка відкриється 20 січня о 17.00 у Сумській обласній універсальній науковів бібліотеці (Суми, вул. Героїв Сумщини, 10).
Виставка «Щасливий рік» представляє глядачам підбірку світлин, головними героями яких стали самі «дагерівці», а також моменти з життя фототовариства.
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