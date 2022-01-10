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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30268

Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера»

Фототовариство «Друзі Дагера» запрошує на фотовиставку «Щасливий рік».

Виставка відкриється 20 січня о 17.00 у Сумській обласній універсальній науковів бібліотеці (Суми, вул. Героїв Сумщини, 10).

Виставка «Щасливий рік» представляє глядачам підбірку світлин, головними героями яких стали самі «дагерівці», а також моменти з життя фототовариства.

Фото
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Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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