Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера» Фототовариство «Друзі Дагера» запрошує на фотовиставку «Щасливий рік».

Виставка відкриється 20 січня о 17.00 у Сумській обласній універсальній науковів бібліотеці (Суми, вул. Героїв Сумщини, 10).

Виставка «Щасливий рік» представляє глядачам підбірку світлин, головними героями яких стали самі «дагерівці», а також моменти з життя фототовариства.