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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30256

В Сумах пройдет 4 чемпионата Украины по легкой атлетике

В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике.

Уже в эти выходные, 22-23 января, манежа СумГУ примет Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров. Расписание тут.

29-30 января Сумы примут Командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

4-6 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.

25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.

Кроме того, 13-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.

Спорт Анонс Легкая атлетика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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