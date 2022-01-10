В Сумах пройдет 4 чемпионата Украины по легкой атлетике В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике.

Уже в эти выходные, 22-23 января, манежа СумГУ примет Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров. Расписание тут.

29-30 января Сумы примут Командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

4-6 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.

25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.

Кроме того, 13-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.